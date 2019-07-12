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12.07.2019,  
11:55
Текст:  Олег Корякин

Триумфальное шествие: началась поставка российских С-400 в Турцию

Российские ЗРК С-400 "Триумф", приковавшие к себе внимание всего мира, наконец, начали доставлять в Турцию. Об этом заявили в ФСВТС РФ. Поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Сейчас компоненты системы находятся на авиабазе в провинции Анкара. Для ракетных комплексов здесь был специально построен ангар, сообщает турецкий ресурс ntv.com.tr со ссылкой на Минобороны Турции.

Как заявил глава военного ведомства, в ближайшие дни поставка деталей ЗРК продолжится.

Ранее турецкие СМИ публиковали информацию о том, что первую батарею С-400 планируют расположить на границе с Сирией близ города Шанлыурфа.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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Вторую батарею планируют разместить в провинции Мерсин на юго-восточном побережье Турции либо в южной провинции Хатай.

Напомним, решение приобрести Турцией российские ЗРК С-400 обострило отношения между Анкарой и Вашингтоном. Пентагон воспринял эту сделку, как прямую угрозу национальной безопасности США. А западные эксперты назвали С-400 эффективными инструментом гибридной войны против НАТО.

Америка отказалась поставлять Турции новые истребители F-35, обосновывая это тем, что ЗРК С-400 будут способны получать важные разведданные о самолетах.

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