Триумфальное шествие: началась поставка российских С-400 в Турцию

Сейчас компоненты системы находятся на авиабазе в провинции Анкара. Для ракетных комплексов здесь был специально построен ангар, сообщает турецкий ресурс ntv.com.tr со ссылкой на Минобороны Турции.
Как заявил глава военного ведомства, в ближайшие дни поставка деталей ЗРК продолжится.
Ранее турецкие СМИ публиковали информацию о том, что первую батарею С-400 планируют расположить на границе с Сирией близ города Шанлыурфа.
Вторую батарею планируют разместить в провинции Мерсин на юго-восточном побережье Турции либо в южной провинции Хатай.
Напомним, решение приобрести Турцией российские ЗРК С-400 обострило отношения между Анкарой и Вашингтоном. Пентагон воспринял эту сделку, как прямую угрозу национальной безопасности США. А западные эксперты назвали С-400 эффективными инструментом гибридной войны против НАТО.
Америка отказалась поставлять Турции новые истребители F-35, обосновывая это тем, что ЗРК С-400 будут способны получать важные разведданные о самолетах.