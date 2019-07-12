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12.07.2019 21:22
Рубрика: В мире

В ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей

Текст: Денис Кабанов

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей составе делегации Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - говорится на странице органа в Facebook. - Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями".

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявлял, что Россия имеет полное право согласно всем международным обязательствам и уставным положениям ОБСЕ направить наблюдателей на выборы.

Напомним, что 23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия депутатов и дал старт новой избирательной кампании.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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