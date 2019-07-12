В Египте повысят безопасность туристов в отелях

В Египте представили проект цифровой базы данных всех сотрудников отелей, говорится на сайте Ассоциации Туроператоров (АТОР).

В базу войдут персональные данные, образование, квалификация, отзывы с места предыдущей деятельности, проступки и награды.

Личная информация работника будет записана на пластиковой карте с чипом. Карта станет обязательным условием приема на работу. Причем "электронный профиль" придется подтвердить и в полиции.

Так удастся избавиться от мошенников или отказать в работе непрофессиональным сотрудникам. Повысится уровень сервиса. Туристы будут чувствовать себя в безопасности.

Как уточняется, базой данных персонала будут располагать Минтуризм, Федерация туристических палат и туристическая полиция Египта.

Про иностранных сотрудников правительство Египта не упоминает. "Не секрет, что в египетских отелях достаточно иностранцев, занятых в анимации или хостес", - говорится на сайте АТОР.