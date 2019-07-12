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12.07.2019 01:21
Рубрика: В мире

В Китае кусок скалы обрушился на автобус с пассажирами

В Китае кусок скалы обрушился на автобус в тот момент, когда транспортное средство преодолевало горный участок трассы. Инцидент произошел в четверг днем в уезде Сунпань юго-западной провинции Сычуань.

Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
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В момент ЧП в автобусе находились 30 человек, включая водителя. Погибли восемь пассажиров, еще 16 получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные власти. Все пострадавшие были госпитализированы.

Другие подробности пока не сообщаются. Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

В мире Восточная Азия Китай
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