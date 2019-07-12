В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й год, предусматривающую введение санкций в отношении российского суверенного долга. Заседание транслировал телеканал C-Span.

Поправка, авторами которой стали представители Демократической партии Брэдли Шерман и Максин Уотерс, запрещает американцам совершать сделки с суверенным долгом России

При этом санкции могут быть сняты если в сенате придут к выводу, что Москва не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.

Сам проект оборонного бюджета, в который включена поправка, пока не одобрен.