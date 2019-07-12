В Кремле пояснили смысл уничтожения "санкционки"

"Речь идет об экспертной дискуссии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкциоными и не превращались в поле деятельности для злоупотреблений. Как администрировать это - в этом вопрос. Именно поэтому происходит их уничтожение, а не использование в других целях", - пояснил Песков.

"Пока речь идет об экспертной дискуссии", - заключил представитель Кремля.