В Кремле заявили о соблюдении договоренностей с Турцией по С-400

Договоренности по поставкам С-400 в Турцию выполняются, отметили в Кремле.

"Ничего нового не сообщу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Всю эту неделю на брифингах Пескову задавали одни и те же вопросы про С-400, на которые он отвечал, что выполняются договоренности и все идет по графику. В пятницу тот же вопрос представители СМИ решили задать еще раз, но ответ не изменился. На этот раз журналисты попросили прокомментировать заявление Минобороны Турции, что С-400 уже у них.

"Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами, - пояснил Песков. - Все обязательства сторон выполняются".