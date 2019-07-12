В Ла Лигу поступили документы о выкупе трансфера Гризманна

Антуан Гризманн еще на шаг приблизился к переходу в "Барселону". Юрист футболиста передал в Ла Лигу документы о выплате отступных за футболиста в размере 120 млн евро.

В пятницу в офис Ла Лиги приехал представитель футболиста, который привез все необходимые документы, подтверждающие, что футболист больше не принадлежит "Атлетико", сообщает Marca.

Теперь на пути перехода Гризманна в "Барселону", о котором говорят уже несколько месяцев, нет никаких помех. Напомним, что француз уже договорился о контракте с каталонским клубом. Руководство "Барсы" предложило чемпиону мира-2018 пятилетний контракт, согласно которому его зарплата составит 17 миллионов евро в год.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. За это время он провел в клубе 257 матчей и забил 133 мяча.

Теперь осталось лишь дождаться официального объявления от "Барселоны" об этом трансфере.