В Москве устроят салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса

В субботу в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков на Поклонной горе запустят праздничный салют. Решение о его проведении принято Западным военным округом ВС России.

Ожидается, что будет пущено более 2 тысяч праздничных фейерверков из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок. Всего небо озарит более 50 видов фейерверков, в том числе "Слава", "Рубин", "Ассоль" и другие. Артиллерийский салют произведет отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Он выполнит 24 залпа из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Начнется салют в 22:00 мск.

Напомним, что столица Литвы была освобождена 13 июля 1944 года войсками 3-го Белорусского фронта. По данным историков, на территории Литвы покоятся более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.