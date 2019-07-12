В Москве загорелось здание РГАЛИ

В здании Российского государственного архива литературы и искусства произошел пожар, передает ТАСС.

На Выборгскую улицу, где находится РГАЛИ, прибыли пожарные, создан штаб тушения. Сотрудники архива выведены на улицу.

По предварительным данным, эпицентр пожара находится на четвертом этаже, в вентиляционной шахте. Подробности уточняются.

Отметим, что в РГАЛИ хранятся ценнейшие материалы по истории литературы, критики, искусства.