В Москве загорелось здание РГАЛИ

В здании Российского государственного архива литературы и искусства произошел пожар, передает ТАСС.
На Выборгскую улицу, где находится РГАЛИ, прибыли пожарные, создан штаб тушения. Сотрудники архива выведены на улицу.
По предварительным данным, эпицентр пожара находится на четвертом этаже, в вентиляционной шахте. Подробности уточняются.
Отметим, что в РГАЛИ хранятся ценнейшие материалы по истории литературы, критики, искусства.
РГАЛИ горит! RGALI is burning. Heartbreaking. Russian State Archive of Literature and Art pic.twitter.com/9QpaJ1kDp2— Elena Razlogova (@erazlogo) 12 июля 2019 г.