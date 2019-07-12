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12.07.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Фото: pixabay Фото: pixabay
Фото: pixabay

Первое. Предпочтение стоит отдавать шашлыку, который упакован на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии.

Второе. Лучше выбрать продукт известного вам завода-изготовителя. Вся информация о нем должна быть указана на этикетке.

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Третье. Состав шашлыка должен быть максимально простым, примерно таким, каким бы он был, если бы вы мариновали его дома.

Четвертое. Определитесь с категорией шашлыка. Мясные полуфабрикаты категории А и Б сделаны из нежирного мяса, в нем мало соединительных тканей и жира. Г и Д - из мяса с высоким содержанием соединительной ткани и жира. Кстати, в нем меньше полноценного белка и незаменимых аминокислот, цинка, железа, витаминов группы В.

Пятое. Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза. В этом случае риск пищевых отравлений более высок, так как соус может на жаре скиснуть.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Если кусочки мяса будут примерно одного размера, значит, они будут равномерно доходить до готовности. Структура мяса должна быть плотной.

Равномерность размера кусочков - это равномерность прожарки, а значит, вкусный и безопасный продукт в готовом виде.

Если мясо несвежее и имеет гнилостный запах, никакие добавки не смогут его замаскировать, и в готовом виде оно тоже будет пахнуть не лучшим образом.

Как готовить? Лучше всего - на углях, чтобы не было языков пламени. Самый безопасный способ - запекание мяса в фольге, она надежно защитит его от канцерогенов, образующихся при горении.

Если вы маринуете мясо сами, надо запомнить, что несоленое мясо должно храниться до момента приготовления при температуре от 0 до четырех градусов. Замаринованное и посоленное - при температуре не более шести градусов.

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