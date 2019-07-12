В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.

Первое. Предпочтение стоит отдавать шашлыку, который упакован на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии.

Второе. Лучше выбрать продукт известного вам завода-изготовителя. Вся информация о нем должна быть указана на этикетке.

Третье. Состав шашлыка должен быть максимально простым, примерно таким, каким бы он был, если бы вы мариновали его дома.

Четвертое. Определитесь с категорией шашлыка. Мясные полуфабрикаты категории А и Б сделаны из нежирного мяса, в нем мало соединительных тканей и жира. Г и Д - из мяса с высоким содержанием соединительной ткани и жира. Кстати, в нем меньше полноценного белка и незаменимых аминокислот, цинка, железа, витаминов группы В.

Пятое. Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза. В этом случае риск пищевых отравлений более высок, так как соус может на жаре скиснуть.

Если кусочки мяса будут примерно одного размера, значит, они будут равномерно доходить до готовности. Структура мяса должна быть плотной.

Равномерность размера кусочков - это равномерность прожарки, а значит, вкусный и безопасный продукт в готовом виде.

Если мясо несвежее и имеет гнилостный запах, никакие добавки не смогут его замаскировать, и в готовом виде оно тоже будет пахнуть не лучшим образом.

Как готовить? Лучше всего - на углях, чтобы не было языков пламени. Самый безопасный способ - запекание мяса в фольге, она надежно защитит его от канцерогенов, образующихся при горении.

Если вы маринуете мясо сами, надо запомнить, что несоленое мясо должно храниться до момента приготовления при температуре от 0 до четырех градусов. Замаринованное и посоленное - при температуре не более шести градусов.