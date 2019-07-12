В России начинаются продажи наушников Huawei FreeLace

Компания Huawei начала продавать в России беспроводные наушники FreeLace, которые представила вместе с флагманами Huawei P30 Series.

Основная особенность новинки - технология Huawei HiPair, позволяющая мгновенно подключать их к мобильным устройствам Huawei с пользовательским интерфейсом EMUI 9.1, просто подсоединив с помощью кабеля USB-C. Кроме того, эта технология позволяет заряжать устройство от любого смартфона, планшета или ПК с разъемом USB-C, отсоединив правый наушник от пульта управления громкостью.

Наушники оснащены батареей емкостью 120 мАч, при этом 28-нм чипсет Bluetooth потребляет на 60% меньше энергии, чем его 40-нм аналоги. Как отмечается, 5 минут зарядки хватит для 4 часов работы наушников в режиме воспроизведения. А полного заряда Huawei FreeLace будет достаточно для 18 часов непрерывного воспроизведения аудио.

За звук в наушниках отвечают большие динамики диаметром 9,2 мм с ультратонкой диафрагмой из термопластичного полиуретана (TPU) с титановым покрытием. Они обеспечивают мощные басы и мягкие высокие частоты. В свою очередь микрофон имеет дополнительный канал для прохождения воздуха для снижения помех и шумов при разговоре.

Среди дополнительных фич - магнитный фиксатор, который автоматически переводит наушники в режим ожидания при скреплении вместе двух наушников; активация происходит при разъединении.

В плане дизайна FreeLace имеют дужку из металла с эффектом памяти и покрыта мягким силиконом, который безопасен для кожи даже при длительном использовании.

Устройства представлены в трех цветах: графитовый черный, янтарный восход и изумрудно-зеленый. В продаже Huawei FreeLace появятся в продаже 19 июля. Стоимость новинки составит 6 990 рублей.