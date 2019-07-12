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В Сети нашли способ отключить любой смартфон и компьютер

12.07.2019,  
17:05
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчик Дэвид Файфилд создал самую мощную в истории "файловую бомбу", способную отключить или заставить "зависнуть" любой смартфон, планшет или ноутбук.

"Файловыми бомбами" называют архивные файлы, скомпонованные особым образом. При распаковке его содержимое заполняет все доступное место на накопителе устройства, а ресурсов системы перестает хватать для обработки процесса. При этом размер исходного файла может быть небольшим.

Как пишет Vice, исходный размер "бомбы" составляет всего 46 мегабайт, однако при попытке распаковки файл вырастает до четырех с половиной петабайт.

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Помимо мощного варианта, Дэвид показал две "бомбы" послабее. Первая заключена в архив размером 42 кб, а после распаковки объем вырастает до пяти с половиной гигабайт. Вторая имеет размер исходного файла 10 Мб, а при распаковке увеличивается до 281 ТБ.

Своим изобретением программист хочет обратить внимание на опасность, которую могут таить в себе архивные файлы - с помощью антивируса распознать "файловую бомбу" невозможно.

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