В Совфеде 15 июля пройдет встреча с грузинскими депутатами

Международный комитет Совета Федерации проведет в понедельник встречу с группой парламентариев из Грузии. Об это рассказал РИА Новости глава комитета Константин Косачев.

"С грузинской делегацией встречаемся в понедельник. На встрече речь может пойти о текущем состоянии отношений (между странами) и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога", - сказал он.

Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье. Грузинские парламентарии встретятся также с коллегами из Госдумы, сообщил агентству глава делегации, депутат фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая. По словам Леонида Калашникова, председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сфере.