В США подростки попытались проникнуть в ядерный исследовательский центр

В Калифорнии два подростка предприняли попытку пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi. Инцидент, о котором сообщила комиссия США по ядерному регулированию, произошел в среду.

Два молодых человека перепрыгнули ограждение. Когда к ним приблизились сотрудники службы безопасности, нарушители сразу же покинули территорию, но были задержаны. По данным полиции округа Аламеда, инцидент произошел на фоне выхода третьего сезона популярного сериала "Странные дела", в котором подростки проникают на закрытые правительственные объекты, чтобы вскрыть заговоры и спасти мир.

Полицейские уточнили, что это были местные молодые люди, живущие неподалеку. "Никаких подозрений на злой умысел нет, похоже это был случай детской шалости", - цитирует РИА Новости.

Ядерный центр Vallecitos расположен в 50 километрах от Сан-Франциско. Здесь производят радиоактивные материалы для медицинских и промышленных нужд.