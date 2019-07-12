"Валенсия" подписала контракт с Черышевым c отступными 80 млн евро

Отмечается, что в контракт с футболистом внесен пункт об отступных в размере 80 миллионов евро. Это сумма, за которую любой клуб сможет гарантированно выкупить у "Валенсии" права на игрока.

По информации испанских СМИ, 28-летний Черышев начал предсезонную подготовку вместе с "Валенсией", не имея на руках действующего контракта. О договоренности между бывшим клубом игрока "Вильярреалом" и "летучими мышами" было объявлено еще месяц назад, однако все необходимые документы удалось подписать только сейчас.

Черышев является воспитанником мадридского "Реала". С 2016 года права на него принадлежали "Вильярреалу". Прошлый сезон россиянин отыграл в "Валенсии" на правах аренды, проведя 41 матч и забив 4 мяча. В апреле Черышев во встрече чемпионата Испании против "Бетиса" повредил связки колена и пропустил остаток сезона.