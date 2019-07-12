Вика Цыганова и Антон Шипулин претендуют на места в Госдуме

Федеральный депутатский корпус может пополниться новыми известными именами после единого дня голосования 8 сентября.

В пятницу Центризбирком заверил список "Единой России" на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. На вакантные мандаты в нижней палате парламента претендуют певица и композитор Вика Цыганова, а также биатлонист Антон Шипулин.

Виктория Цыганова поборется за место депутата Госдумы от 70-го Комсомольского округа в Хабаровском крае, которое освободилось после избрания Сергея Фургала губернатором региона.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин выдвинут на довыборы 174-му Серовскому округу в Свердловской области, в случае успеха он получит мандат Сергея Бидонько, покинувшего Госдуму в связи с переходом на должность заместителя главы Свердловской области.

Для регистрации в качестве кандидатов им необходимо не позднее 23 июля подать документы в окружные избирательные комиссии, которые в течение 10 дней должны принять решение о регистрации или мотивированном отказе в ней.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы действующего созыва по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 8 сентября. Помимо упомянутых, это одномандатные округа в Орловской и Новгородской областях.

Имена вновь избранных депутатов станут известны в округах 12 сентября, а к 23 сентября Центризбирком планирует утвердить итоги дополнительных выборов депутатов Госдумы.