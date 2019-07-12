Visa ответила на сообщения об уходе из России из-за поправок Госдумы

Компания Visa не намерена уходить из России, она будет обеспечивать бесперебойную работу платежной системы. Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные платежные системы могут прекратить работу в России, если Госдума проголосует за поправки к закону "О национальной платежной системе".

Суть поправок в том, что "дочки" иностранных платежных систем, которые сейчас работают в России, должны обеспечивать бесперебойное проведения платежей по картам любых российских банков, в том числе и тех, которые находятся под санкциями.

В случае принятия законопроекта у международных платежных систем, таких, как Visa и MasterCard, будет 180 дней на корректировку своих правил. Если после этого какая-либо из систем временно или на постоянной основе откажется обслуживать платежи российских банков, ее может ждать исключение из реестра ЦБ и запрет на работу в России.

В компании Visa называют Россию стратегически важным рынком. " Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения", - цитирует позицию Visa издание РБК.