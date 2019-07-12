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12.07.2019 06:52
Рубрика: В мире

Власти Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге о мире

На переговорах, прошедших на Барбадосе, власти и оппозиция Венесуэлы договорились поддерживать постоянный диалог о мире. Об этом сообщил губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес, принимавший участие в трехдневной встрече.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Мы согласовали нашу готовность работать вместе ради обеспечения мира в стране", - цитирует РИА Новости Родригеса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не стал озвучивать детали переговоров, отметив, что есть договоренность с оппозицией и правительством Норвегии (посредника в диалоге) не рассказывать о темах, которые обсуждались. По его словам, всего в повестке было шесть тем.

Очередные переговоры начались в понедельник восьмого июля. Ранее в мае состоялись еще два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии.

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