Врач-диетолог раскрыла секрет здорового питания после 40 лет

Если в детстве родители внимательно следят за питанием своих детей, то во взрослом возрасте многие решают махнуть рукой на свой рацион. А зря! Именно в это время необходимо следить за питанием особенно тщательно, и причина вовсе не в сохранении красивой фигуры, а в том, что именно после 40 лет начинают беспокоить последствия бурной молодости.

- Укрепить здоровье в зрелом возрасте можно благодаря правильному образу жизни, посильной трудовой деятельности, контролируемой физической активности, правильному питанию и отказу от вредных привычек, - сообщила aif.ru врач-диетолог высшей категории, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Алла Погожева.

Средняя калорийность рациона для мужчин после 40 лет должна составлять 2300 ккал, для женщин - 2000 ккал. Жиры должны составлять не менее 30%, белки - 12-13%. Обязательно необходимо включить такие минералы, как кальций, магний, калий, железо, а также витамины А, D, Е и группы В. Составляя свое меню, следует помнить, что питание должно быть направлено на профилактику заболеваний, которые часто дают о себе знать именно в зрелом возрасте: болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, ожирения, остеопороза, подагры и заболеваний ЖКТ.

Диетолог также советует людям в этом возрасте ограничить потребление животного жира (колбасные изделия, сливочное масло) и холестеринсодержащих продуктов (красная и черная икра, яичные желтки). Соли следует употреблять не более 1 чайной ложки в сутки, а сахара - не более 30-40 граммов в день.

Но это не значит, что стоит сесть на жесткую диету и лишить себя гастрономического удовольствия. Для обогащения своего рациона врач советует употреблять цельнозерновой хлеб, крупы, кисломолочные продукты, различные овощи, ягоды и фрукты. Особенно сейчас в летний сезон можно порадовать себя свежей клубникой или смородиной.

Если заменить вредные продукты полезными и питаться дробно (4-5 раз в день), тем самым сохраняя безопасный для зрелого возраста вес, можно укрепить здоровье и жить даже более полноценной жизнью, чем в молодости.