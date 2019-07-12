Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца

Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными. Материал об этом опубликован в журнале JAMA Cardiology.

Новая работа специалистов включала анализ данных о 5869 жителях Северной Финляндии, которые внезапно умерли от сердечного приступа в период между 1998 и 2017 годами. Информация была получена из Финского генетического исследования аритмических событий. Среди почти 6000 человек у 1322, как показало вскрытие, имелись рубцы на сердце, указывающие на сердечные приступы при жизни.

- От 40% до 50% пациентов, согласно нашим данным, имели рубцы левого желудочка сердца. Шрамы свидетельствуют о том, что у этих людей при жизни были сердечные приступы, - отметил доктор Уильям К. Робертс.

Среди симптомов "тихого" сердечного приступа специалисты выделяют тошноту, чрезмерное потоотделение, расстройство желудка и мышечную боль (реальная причина таких проявлений - снижение кровотока в сердце), онемение ног и рук, головокружение, внезапную усталость, а также дискомфорт в области груди.