Выходцы из Алжира спровоцировали беспорядки в Париже

Беспорядки произошли в центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, чтобы отпраздновать победу своей футбольной сборной и выход ее в полуфинал кубка Африки. В районе Елисейских полей собралось несколько тысяч человек.
Нарушители стали бить витрины магазинов. Были ограблены два магазина, в том числе мотоциклов Ducati, передает Sputnik France.
Полиция была вынуждена использовать для разгона футбольных фанатов слезоточивый газ.
Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène au cours de la soirée pour repousser la foulehttps://t.co/OVw4aBQvaT— Sputnik France (@sputnik_fr) 11 июля 2019 г.
#CAN2019 pic.twitter.com/JPN6QOS4CX