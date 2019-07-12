Выходцы из Алжира спровоцировали беспорядки в Париже

Беспорядки произошли в центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, чтобы отпраздновать победу своей футбольной сборной и выход ее в полуфинал кубка Африки. В районе Елисейских полей собралось несколько тысяч человек.

Нарушители стали бить витрины магазинов. Были ограблены два магазина, в том числе мотоциклов Ducati, передает Sputnik France.

Полиция была вынуждена использовать для разгона футбольных фанатов слезоточивый газ.