Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно очистки власти" зарегистрирован в Верховной раде.

Законопроекте предполагает люстрацию всех лиц, которые с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, министров, председателя Верховной рады, генпрокурора, секретаря СНБО и руководителей оборонных предприятий, глав Службы безопасности, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы и таможни, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел. Текст документа размещен на сайте Верховной рады.

По словам украинского президента, эта инициатива дает только общественную оценку деятельности упомянутых лиц, а также выразил уверенность, что в будущем они получат и справедливую юридическую оценку.

Главу Украины к этому популистскому шагу якобы подвигло все увиденное за время пребывания на посту. "Я ежедневно общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это - безнадежный диагноз", - резюмировал Зеленский.

До сих пор люстрация распространялась на Украине только на чиновников времен правления Виктора Януковича.