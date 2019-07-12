Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по срокам сдачи в эксплуатацию Нового моста через реку Днепр. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в данный город.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдет в отставку", - говорит Зеленский на видео, опубликованном пресс-службой украинского президента в Telegram.

Ремонт моста в Днепре начался в марте 2017 года и должен был продлиться менее года. Тем не менее мост не сдан до сих пор.

Глава офиса президента Андрей Богдан пояснил, что Зеленский рассчитывает на качественный ремонт моста, а не на формальную сдачу объекта. "Президент сам на КамАЗе будет ехать через мост", - рассказал он.