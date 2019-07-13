Американцы отправятся в сентябре на поиски инопланетян

Новую забаву придумали пользователи социальных сетей в США. 600 тысяч человек намерены отправиться на поиски инопланетян в строго засекреченную "зону 51" в штате Невада. Старт мероприятия назначен на 20 сентября. Все это шутка, однако приготовления выглядят вполне серьезными, утверждает еженедельник Newsweek.

Искатели приключений договорились собраться в туристическом центре напротив военной базы ВВС Эдвардс в Калифорнии, где расположена "зона 51". Затем активисты планируют штурмовать объект в стиле "Наруто": головой вперед с вытянутыми за спиной руками.

"Если мы побежим, сможем двигаться быстрее их пуль. Давайте посмотрим на инопланетян", - говорится в описании мероприятия.

Число сторонников игры под названием "Штурм "зоны 51" набирает обороты. Всего несколько недель назад желающих отравиться в пустыню было вполовину меньше. Секретность вокруг базы привела к появлению множества конспирологических теорий. Впервые ЦРУ подтвердило существование секретного объекта в 2015 году.

В 1955 году там проводились испытания первого разведывательного самолета U-2 Lockheed, использовавшегося в годы "холодной войны". По слухам, на базе проводились эксперименты с инопланетянами. Пока комментариев военной администрации на запрос Newsweek относительно призывов к штурму не поступало.