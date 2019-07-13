Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу в Сирии

В Сирии в ночь на пятницу, 12 июля, боевики предприняли очередную попытку атаковать российскую военную базу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

"Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА", - рассказал журналистам генерал-майор.

По его данным, беспилотники были запущены с территории Идлибской зоны деэскалации. Ни пострадавших, ни разрушений в результате атаки нет. База работает в прежнем режиме.