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Чешский боди-хоррор и бразильская сатира: что покажут "Дикие ночи"

Журнал
    13.07.2019, 14:16
Текст:   Алексей Литовченко,   Дмитрий Сосновский
Фестиваль авторских хорроров "Дикие ночи", который в течение всего июля проходит в обеих российских столицах, в разгаре. Мы уже рассказали о двух необычных ужастиках, приехавших из Аргентины и США. И вот - ещё два оригинальных представителя жанра из разных концов света.
Кадр из фильма "Домашний режим" (2018). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Домашний режим" (2018). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Домашний режим" (2018). Фото: kinopoisk.ru

Скоро на смотре пройдут показы фильма "Домашний режим" (Domestik). Это чешский боди-хоррор о последствиях злоупотребления ЗОЖ.

Главные герои - супружеская пара. Муж - профессиональный велогонщик, одержимый тренировками и диетами. Жена тоже одержима, но по-другому. Она мечтает забеременеть. И не просто мечтает, как многие, а более чем всерьез: дневники циклов ведет, благоверного специальными таблетками пичкает, обмазывается какими-то кремами. Однако при этом зачем-то курит.

В один прекрасный день она приходит домой и застает там неожиданную картину: прямо на брачном ложе установлена белая полупрозрачная палатка, а рядом с ней громоздится внушительных габаритов штуковина, подсоединенная к палатке трубками. "Дорогой, а что это за дура у нас на кровати?" - резонно интересуется женщина. "Сама ты дура, дорогая, - отвечает ей суженый. - Это такой специальный компрессор, имитирующий условия высокогорья. Пока мы спим, он будет кислород откачивать. Очень полезно, тебе понравится".

Далее, естественно, все только усугубляется. В погоне за желанными результатами супруги пробуют все новые и новые методы, включая отказ от глютена и мяса, допинг и так далее. Тем доводя себя до жутчайших психических и физических состояний.

Фото: youtube.com
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Кино это, прямо скажем, не для слабонервных, но для терпеливых. Издевательски медленное, удушливо камерное, пыточно монотонное. Не каждый выдержит. Но во-первых, где и когда вы еще увидите чешский боди-хоррор. А во-вторых, есть у "Домашнего режима" и практическая польза, в плане наглядного просвещения. На тех, кто подрывает себе здоровье всяким там веганством и прочими вредными практиками, фильм должен произвести отрезвляющий эффект.

Московский показ состоится 16 июля в 21:30 в музее современного искусства "Гараж". Питерский - 21 июля в 21:30 в "Англетере".

Кадр из фильма "Домашний режим" (2018). Фото: kinopoisk.ru

Другая картина, имеющая эффектную вывеску "Клуб каннибалов" (O Clube dos Canibais), в Москве уже прошёл - он открывал фестиваль первого июля. Зато у жителей Северной столицы ещё есть возможность составить представление о том, что называется сатирическим хоррором в Бразилии: показ состоится в том же "Англетере" завтра в 21:30.

Здесь тоже речь идет о супругах, у которых специфический рацион: будучи представителями высшей касты общества, они едят своих наемных рабочих. Причем делают это при помощи одного и того же секс-ритуала, свидетельствующего, помимо прочего, о глубоких психических проблемах обоих.

Фото: Предоставлено ivi
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Эта не бог весть какая остроумная аллюзия на ситуацию в стране - богатые буквально пожирают бедных - здесь используется неоднократно: гастрономические предпочтения муж разделяет не только с суженой, но и с равными себе, посещая этот самый "Клуб каннибалов". Причем убийством умерщвление плебея они не считают - так прямым текстом и говорят. Такая вот тонкая сатира.

Сам "Клуб" для сюжета особого значения не имеет, играя в основном рекламную роль. Сценарий вообще мог без него обойтись запросто. Помимо указанной функции, у него, впрочем, есть ещё одна: показать, что элита развращена, и каждый её представитель не моргнув глазом слопает своего ближнего, потому что природа всех гадов такова. Отображено сие откровение, как и вышеописанное отношение "верхов" к "низам", с той же деликатностью - как удар топором по затылку примерно.

С другой стороны, опять же, где вообще вы еще посмотрите бразильский комедийный фильм ужасов? Правильно - нигде. Так что спешите видеть.

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