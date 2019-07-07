Что в ближайшее время покажут на фестивале хорроров "Дикие ночи"

Для московских и питерских любителей нестандартных ужастиков этот июль станет особенным: в обеих российских столицах в течение всего месяца проходит фестиваль авторских хорроров "Дикие ночи" .

В Белокаменной он уже стартовал: в минувший понедельник он открылся едкой бразильской социальной сатирой в иронично-кровавой оболочке "Клуб каннибалов" (в Петербурге показ состоится 14 июля).

А сегодня и завтра в Москве покажут ещё два необычных представителя жанра (с полным расписанием показов в Северной столице можно ознакомиться на сайте организатора).

Этим воскресным вечером (в 21:30) в летнем кинотеатре музея "Гараж" продолжится экспозиция скрытых кинореликтов Южной Америки.

Впрочем, "Умри, чудовище, умри" (Muere, monstruo, muere; несмотря на название, картина не имеет ничего общего с фантастическим "лавкрафтианским" триллером Die, Monster, Die! 1965 года) - не такая уж безвестная диковинка: лента аргентинца Алехандро Фаделя приняла участие в программе Каннского фестиваля "Особый взгляд".

Садистски неспешный мистический детектив местами может сойти за "латиноамериканский ответ" скандинавскому нуару: сюжет развивается в Андах, в малолюдной высокогорной местности с потрясающими пустынными ландшафтами, частично присыпанными снегом. В диких местах с суровыми условиями жизни, где все вроде бы друг друга знают, начинают появляться обезглавленные трупы женщин. Одна из них - любовница местного блюстителя порядка, который ведёт дело. Муж убитой - подозрительный мужичок, он давно и заметно не в себе. Разумеется, вдовец и становится главным подозреваемым.

Всё, конечно, оказывается куда сложнее, и в спутанном бормотании предполагаемого убийцы обнаруживаются скрытые смыслы, внезапно открывающиеся и самому следователю. Замешанная на магии места мрачная мистика явно метит на территорию то ли "Твин Пикс", то ли "Пикника у Висячей скалы", при этом специфическим образом намекая на социально-гендерный подтекст.

Как, собственно, детектив (пусть даже и мистический) "Умри чудовище, умри" - произведение довольно бесхитростное. Персонификация таящегося в горах потустороннего зла - а она здесь присутствует - имеет второстепенное значение по сравнению с атмосферой, нагнетаемой самой природой, которая, в свою очередь, пробуждает в людях всякую дрянь. Тех, кто сможет продраться сквозь медитативно бессобытийную фабулу, ждёт награда: весьма оригинальная встреча с причудливым монстром-гермафродитом, чрезвычайно своеобразным воплощением внечеловеческого.

А завтра москвичам предложат - на том же месте, в тот же час - другой неторопливый и экстравагантный хоррор "Семена" (Seeds), теперь - американский.

Снят он дебютантом Оуэном Лонгом. По словам самого автора, "Сияние" здесь встречается с "Лолитой". И хотя кубриковское эстетство в психологическом триллере, щедро припорошенном мистикой, действительно витает в каждом втором кадре, липких набоковских страданий здесь ощутимо больше, чем кинговских саспенса и жести.

Главный герой - мужчина с кризисом среднего возраста (брат режиссёра Тревор Лонг, известный по сериалу "Озарк"), потихоньку сходящий с ума в пасторальной глуши и заглядывающийся на юную племянницу, недвусмысленно с ним заигрывающую. Понятное дело, подобные чувства, отягощённые инцестуальным мотивом, никогда ничем хорошим не заканчиваются. И, как обычно у Кинга, порок в "Семенах" наглядно визуализируется и получает физическое воплощение, попутно салютуя кроненберговской классике.

Впереди в рамках "Диких ночей" нас ждёт ещё несколько любопытных хорроров. "Кинократия" о них обязательно расскажет.