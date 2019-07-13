Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо. Ранее сообщалось о десяти погибших, сообщает информационное агентство Reuters.

В пятницу в центре Кисмайо взорвался автомобиль, в котором находился террорист-смертник. Затем группа радикалов ворвалась в отель и напала на посетителей. Вероятно, нападение тщательно планировалось, так как в гостинице было намечено совещание старейшин и парламентариев.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в России). Радикалы ведут борьбу с центральным правительством, которое было создано при содействии США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза.