Число погибших в отеле сомалийского города Кисмайо возросло до 26

По меньшей мере 26 человек стали жертвами теракта в отеле сомалийского города Кисмайя. Среди них числятся граждане США, Кении, Танзании, а также один британец. Кроме того, погиб один из кандидатов на предстоящих региональных выборах, сообщил глава региона Джубаленд Ахмед Мохамед.

Кроме того, ранения различной тяжести получили 56 посетителей отеля, включая двух китайских граждан. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Аш-Шабаб". По всей вероятности, нападение готовилось заблаговременно, так как в помещении проходило совещание региональных лидеров и парламентариев

По данным сомалийских спецслужб, в ночь на субботу в центре Кисмайо террорист-смертник подорвал автомобиль, после чего на штурм отеля пошли радикалы. Бой шел несколько часов.

Напомним, радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). Террористы ведут вооруженную борьбу против центрального правительства, препятствует гуманитарной деятельности ООН.