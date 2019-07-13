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Дочь Алсу Микелла показала свой первый видеоклип

    13.07.2019, 14:12
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Mikella Abramova Фото: youtube.com/ Mikella Abramova
Фото: youtube.com/ Mikella Abramova

Микелла Абрамова, дочь Алсу, победу которой на шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети" сопровождали скандалы, в результате которых результаты программы аннулировали, представила свой дебютный видеоклип.

Ролик на композицию "Это любовь" размещен на официальном YouTube-канале юной артистки, и это - дуэт певицы с ее соперником на "Голосе" - Ержаном Максимом.

В комментариях под видео мнения, как водится, разделились. Подписчики, с одной стороны, отмечают не по-детски профессиональное исполнение, выказывая удовольствие от просмотра и прослушивания, с другой указывают и на недетскую же тему композиции. "Какая еще любовь, вам же по десять лет?" - недоумевают пользователи. "Два ребенка поют взрослую песню, неловко смотреть", - отмечают наблюдатели.

"Столько негатива… по-моему, очень нежно, талантливые ребята, мелодия шикарная, а то, что про любовь, так пусть уж лучше про любовь, знаете ли…", - распекает недоброжелателей третья сторона.

Ролик был опубликован 11 июля и к этому моменту собрал уже более четырехсот тысяч просмотров.

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