Футболист Александр Анюков передумал завершить карьеру

Александр Анюков решил продолжить карьеру футболиста и нынешний сезон проведет в самарских "Крыльев Советов".

25 июня "Зенит" объявил о том, что защитник команды Александр Анюков принял решение о завершении карьеры и пополнит тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга. Позже главный тренер питерцев Сергей Семак даже уточнил, что Анюков в числе прочего будет отвечать в клубе за работу с защитниками.

Прошло более двух недель и Анюков передумал "вешать бутсы на гвоздь". Как сообщает официальный сайт "Крыльев Советов", в предстоящем сезоне защитник Александр Анюков будет выступать за самарцев.

Футбольные клубы "Зенит" и "Крылья Советов" достигли соглашения о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона-2019/20.

Переход Александра Анюкова в "Крылья Советов" прокомментировал Председатель Совета Директоров самарского клуба Александр Фетисов:

"Самарским болельщикам не нужно представлять Александра. Все прекрасно знают его футбольные качества. Он является одним из самых титулованных российских игроков, родившихся в Самаре. Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены. Вы видите, что в этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы. Сейчас все они входят в обойму команды. С приходом Александра "самарское лобби" расширяется, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу".

Анюков выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2005 годы. Он провел 71 игру за основной состав клуба и забил 3 мяча. В 2004 году стал бронзовым призером чемпионата России.