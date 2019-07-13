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Рубрика: В мире

Гадалки КНДР предсказали переизбрание Трампа президентом США

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Чтобы узнать будущую политику США северокорейские представители обратились даже к гадалкам, которые предсказали победу Дональда Трампа на ближайших президентских выборах и переизбрание на посту лидера США в 2020 г. Такое утверждение содержится в недавно вышедшей книге известной на Западе США журналистки газеты The Washington Post Анны Файфилд "Великий последователь", которая давно занимается северокорейской проблематикой.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Как отмечает автор, которая сумела побеседовать со многими экспертами и источниками, официальные представители КНДР прилагают огромные усилия, чтобы понять намерения Дональда Трампа, принципы работы американской государственной бюрократии и то, как происходит выработка внешнеполитических решений. Так, северокорейские чиновники пытаются выяснить, чего можно ожидать от США и как стоит выстраивать политику с Вашингтоном.

При этом посланцы Пхеньяна используют самые разные источники, вплоть до просмотра популярных американских сериалов на политическую тему и обращение к предсказателям будущего. Как утверждается в книге, один из близких помощников Ким Чен Ына даже обратился к корейской гадалке, чтобы та выдала своё заключение по поводу перспектив Дональда Трампа на ближайших президентских выборах в ноябре 2020 г. Предсказательница будущего пришли к выводу, что Дональд Трамп сможет победить и на ближайших выборах, оставшись на посту лидера США ещё на четыре года.

Напомним, что в июне вышла книга журналистки Анны Файфилд (Anna Fifiled) "Великий преемник. Божественно совершенная судьба блестящего товарища Ким Чен Ына" (The Great Successor. The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jonh Un). Книга содержит как биографическую часть, посвящённую молодым годам нынешнего лидера КНДР, так и описание той ситуации, которая, как утверждает автор, сложилась в Северной Корее после прихода к власти Ким Чен Ына.

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Анна Файфилд долгое время проработала в Южной Корее в качестве корреспондента газеты The Financial Times, более десяти раз посещала КНДР, затем перешла в газету The Washington Post, проработав в Токио, а в настоящий момент возглавляет корпункт издания в Пекине.

Регулярно пишет по северокорейской тематике, широко известна среди западных чиновников, политиков и экспертов, имеющих отношение к Корейскому полуострову. Анна Файфилд в 2016 г. смогла разыскать в США и взять интервью у родной тёти Ким Чен Ына Ко Ён Сук, которая в 1998 г. сбежала и осела в Соединённых Штатах, где владеет сейчас небольшой прачечной. Насколько известно, в ближайшее время ожидается выход перевода книги Анны Файфилд и на русском языке.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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