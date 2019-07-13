Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Лидер украинского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал захватывать итальянцев, приезжающих на Украину. Так националист отреагировал на решение суда в Италии приговорить к 24 годам заключения бывшего участника спецоперации на юго-востоке Украины Виталия Маркива, признанного виновным в гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли.

Ярош также обвинил итальянских судей в предвзятости и даже возможной финансовой заинтересованности. Радикал опасается, что будет создан международный прецедент о наказании членов добровольческих батальонов, воевавших в Донбассе.

Суд в Италии собрал доказательства, что именно Маркив 25 мая 2014 года отдал приказ об обстреле представителей иностранной прессы в районе города Славянск. В результате минометного обстрела погибли журналисты Андреа Рокелли и Андрей Миронов. Французский репортер Вильям Ругелон получил ранения, но остался в живых. По некоторым данным, украинские представители пытались по дипломатическим каналам не допустить судебного процесса над Маркивим.

Напомним, летом 2017 года Маркив с женой поехал в Италию навестить мать. В аэропорту Болоньи его задержали и предъявили обвинение в убийстве журналиста. Суд отправил националиста под арест, где он и оставался до вынесения приговора.