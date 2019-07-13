Юбилей "Песняров" отметили на "Славянском базаре"

Очень радушным и звенящим от веселья остался в памяти участников и гостей "Славянского базара в Витебске" День Союзного государства, который завершился накануне променадом по виртуальному музею музыкального шедевра Беларуси - ансамбля "Песняры". Встреча с легендой песенного искусства в Летнем амфитеатре была приурочена к его 50-летнему юбилею.

Словно по старшинству, допускают местные информационные порталы, торжества в Витебске, которые собирают друзей уже в 28-ой раз, отмечают и еще одну юбилейную дату. В этом году исполняется двадцать лет интеграционной структуре, именуемой Союзным государством. "За эти годы мы достигли главного: россияне не чувствуют себя иностранцами в Беларуси, а белорусы - в России. Но это наши будни, а сегодня праздник. Давайте радоваться творчеству", - призвал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и приступил к награждению мастеров искусств обеих стран за творческое воплощение идей дружбы Беларуси и России.

В этом году, информирует БЕЛТА, дипломов удостоены режиссер Центра культуры "Витебск" Ирина Ковлена и худрук московского Театра на Юго-Западе Олег Леушин, Омский русский народный хор и юбиляр - вокально-инструментальный ансамбль "Песняры". Именно он, единодушно признают музыкальные критики, прославил славянскую песенную культуру не только Беларуси, но и всего Советского Союза. Благодаря уральскому самородку Владимиру Мулявину белорусский язык услышали и полюбили миллионы людей по всему свету.

Один из ведущих концерта Александр Олешко справедливо подметил: "Мы все знаем наизусть их песни, многие выросли на них. И до сих пор говорим спасибо "Песнярам" за то, что они украшают нашу жизнь".

Многочисленные проекции на экранах амфитеатра, который вмещает более шести тысяч зрителей, превратили в тот вечер ее сцену в музейный зал, перед которым протянулась символическая красная ленточка. Право и честь перерезать ее предоставили старшей дочери Мулявина Марине и художественному руководителю ансамбля Роману Козыреву. И началась романтическая прогулка по любимым мелодиям в исполнении современных "Песняров". Публика с восторгом ловила то самое звучание конца прошлого века, в том числе, и знаменитую "Вологду" в исполнении Анатолия Кашепарова и "Березовый сок" Леонида Борткевича.

"В народе говорят: он жив, пока жива его музыка, пока ее слушают. Сегодня мы будем ее слушать", - сказала Марина. А худрук "Песняров" добавил, что этот концерт артисты посвящают всем поколениям музыкантов и вокалистов прославленного коллектива.

Поздравили прославленный ансамбль и известные российские артисты, включая Валерия Леонтьева. Свой "Уголок России" привезла в подарок белорусам Варвара. "Путь" - посвящение родным по духу, любящим свободу "Песнярам" пропела их преданный фанат Ольга Кормухина. А всеми любимая "Беловежская пуща" прозвучала многоголосьем "Песняров" и группы "Сопрано Турецкого".

Необычный микс в духе "Дискотека Авария" сотворил на сцене Николай Тимофеев. Оригинально дополнил песню "Жняя" саксофон Вероники Кожухаровой, которая еще и подарила публике фантастическую импровизацию - инструментальный полет шмеля. "За полчаса до весны", "Молодость моя, Белоруссия" и другие - наследие "Песняров" так велико, что не уместить в один концерт, признавались очарованные концертом зрители.