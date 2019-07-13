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13.07.2019 10:56
Рубрика: Общество

Какое время выбрать для тренировок, чтобы держать вес под контролем

Текст: Наталья Панасенко
Очередное исследование американских ученых дает ответ на вопрос, в какое время лучше всего заниматься, чтобы стабильно пошел процесс потери веса.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как показали результаты эксперимента, у тех, кто всегда тренируется в определенное время суток, вес находится под контролем, сообщает Аugsburger Аllgemeine.

Уже аксиома: тот, кто настроился похудеть, должен включить в свой распорядок дня время для тренировки. И похоже, даже неважно, когда именно надо тренироваться - утром или вечером: решающий фактор в этом процессе - занятия спортом в определенное время суток.

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Это доказано недавним исследованием ученых из Брауновского университета (США).

Участниками эксперимента были 375 взрослых, которые устали от эффекта пинг-понга - раздражающих скачков веса - и хотели стабильного его снижения. Исследователи попросили добровольцев вести дневник занятий, в котором они фиксировали, в какое время суток и с какой периодичностью они тренируются.

Результат наблюдений показал: те, кто занимается в определенное время суток, держат свой вес лучше других. Возможное объяснение этому факту в следующем: большинству людей легче выполнять тренировки, если они запланированы в одно и то же время. Так движение становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Тренировки с постоянными триггерными стимулами в одно и то же время дня или в одном и том же месте дадут сигнал мозгу, в котором закрепится полезная связь между стимулом и физической активностью.

Авторы исследования намерены далее выяснить, в какое время дня лучше заниматься, чтобы добиться оптимального снижения веса. К слову, те участники эксперимента, которые смогли перехитрить эффект пинг-понга, тренировались в основном утром.

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