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13.07.2019 22:56
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай введет санкции против американских компаний, поставляющих вооружение на Тайвань

МИД КНР 12 июля объявил о намерении ввести санкции в отношении американских компаний, которые причастны к поставке вооружения Тайваню стоимостью 2,22 миллиарда долларов. Это решение является необходимым для защиты ключевых национальных интересов суверенного государства, говорится в комментарии информационной службы мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как известно, Тайвань - неотъемлемая часть Китая. Поставка оружия со стороны США серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. Причастность американских компаний к продаже оружия Тайваню - это совсем не простые бизнес-сделки, она наносит значительный ущерб суверенитету и национальной безопасности Китая. Введение санкций в отношении этих компаний считается справедливым и закономерным. Китайское правительство и предприятия не имеют права налаживать коммерческие контакты с теми компаниями, которые ущемляют их национальные интересы.

На протяжении 40 лет с момента установления дипотношений между Китаем и США Вашингтон объявил о соблюдении положений трех совместных американо-китайских коммюнике, признав существование в мире "одного Китая", считая Тайвань неотъемлемой частью страны, а правительство КНР - единственным законным правительством в стране. Вашингтон также пообещал шаг за шагом сократить объем продажи оружия Тайваню вплоть до окончательного решения этого вопроса. Но одновременно с этим США продолжают политические и военные контакты с Тайванем, в соответствие с законом об отношениях с островом, тем самым вмешиваясь во внутренние дела Китая. Недавно конгресс США одобрил закон о национальной обороне на 2020 год, по которому поддерживает поставку вооружения. Вопрос по поводу поставки постоянно оказывает пассивное влияние на развитие китайско-американских отношений.

Действительно ли США, продающие Тайваню оружия, хотят защитить безопасность Тайваня? Конечно, нет, отмечается в комментарии. Объединение интересов правительства и групп по производству оружия в Соединенных Штатах больше ни для кого не секрет. США продали устаревшие виды оружия Тайваню по завышенной цене. По мнению многих экспертов, это делается не только для реализации попытки "сдержать Китай" при помощи тайваньского вопроса, но и для того, чтобы рассматривать остров в Тихом океане как банкомат, для удовлетворения интересов американских дилеров оружия. После того, как нынешнее правительство США приступило к своим обязанностям, оно сделало все для того, чтобы подтолкнуть торговцев оружием к стойке регистрации и позволить им вести переговоры непосредственно с клиентами. Например, в апреле 2018 года государственный департамент США разрешил американским компаниям по производству оружия снабжать технологиями для производства подводных лодок власти Тайваня, что эквивалентно предоставлению "письма-разрешения" военным компаниям США и соглашению вести прямые переговоры с островом.

Однако участие американских компаний в продаже оружия давно было не простой коммерческой сделкой, но актом, который серьезно подрывает национальный суверенитет Китая и вмешивается во внутренние дела страны. Китай не потерпит этого. В 2015 году КНР ввела санкции против компаний, занимающихся продажей оружия Тайваню. Прошло четыре года, Китай вновь ввел санкции против компаний США по этой же причине. Это свидетельствует о том, что Китай абсолютно недвусмысленно защищает национальный суверенитет и территориальную целостность.

Суверенитет недопустимо нарушать, и во внутренние дела нельзя вмешиваться. В настоящее время одобрение американской стороной продажи оружия Тайваню не только нанесет ущерб миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, но и навредит китайско-американским отношениям и двустороннему сотрудничеству в важных областях. Любое предприятие или частное лицо, которое ради выгоды хочет бросить вызов национальному суверенитету, единству, территориальной целостности и безопасности Китая, в конечном итоге заплатит высокую цену за свое недальновидное поведение.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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