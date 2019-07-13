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13.07.2019 23:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайские абитуриенты получили необычные письма о зачислении в вузы

Китайские вузы начали отправлять абитуриентам средних школ извещения о зачислении, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Формат многих из них можно назвать довольно оригинальным - он не только отражает имидж университетов, но и становится приятным сюрпризом для будущих студентов. Вот некоторые из извещений.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Извещение о зачислении в престижный Пекинский университет - складное: открыв красную обложку, студент увидит в центре красуются три иероглифа "大学堂" (университет), а рядом надпись: "Пекинский университет создан в 1898 г., тогда он назывался 京师大学堂 (Столичный университет)". Кроме этого,  абитуриенты получили письма от 7 выпускников с рассказом о том, как им училось в этом вузе в разные годы. В посланиях они поделились с молодыми студентами историями о своей студенческой жизни, рассказали о своих стремлениях и приложенных усилиях - в надежде на то, что это послужит стимулом для нового поколения студентов к осуществлению заветной мечты.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Университет Цинхуа, который занимает 16-ю позицию в рейтинге лучших мировых вузов в 2020 году, подготовил для будущих студентов не только извещение о зачислении, но и специальную брошюру о китайской истории и культуре, чтобы студенты смогли осознать глубокую связь прошлого, настоящего и будущего.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В этом году, по мнению многих, самое оригинальное послание о зачислении подготовил университет при Китайской академии наук. К листу извещения прикреплен маленький процессор "Лунсинь3" (Сердце дракона), который изготовили сотрудники Китайской академии наук. В письме от ректора университета говорится о том, что, несмотря на то, что "Лунсинь3" довольно маленький, однако он может привести в действие весь мир. Этот скромный подарок - символ Китая на пути к самостоятельным инновациям в науке.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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