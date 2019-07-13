Колесниченко: Надо быть на несколько голов выше соперниц

Новости

Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы 15:38
Развожаев отправил правительство Севастополя в отставку 15:37
Появилось видео обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета 15:33
Маркус Берг стал игроком "Краснодара" 15:25
Всего шесть печенек: Как уберечься от рака и болезней сердца 14:51
Возрожденный "Запорожец" продают за 3 млн рублей 14:50
В Симферополе иномарка въехала в магазин у вокзала 14:44
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола 14:42
В Уфе трое дебоширов избили полицейского и забрали его оружие 14:23
Меган Маркл обеспечила рост доходов королевской семье 14:18
На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам 14:12
Названа дата премьеры второго сезона "Охотника за разумом" Финчера 14:05
В 2050 году температура в Москве будет такой же, как в Софии 14:02
Экс-жене Цеповяза продлили срок ареста 14:00
Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца" 13:51
Как ухаживать за автомобилем летом 13:38
Юбилей "Песняров" отметили на "Славянском базаре" 13:26
Пять человек пострадали во время седьмого забега быков в Памплоне 13:25
Иностранцев заинтересовали корабли проектов "Гепард" и "Каракурт" 13:15
Опрокидование домиков в крымском кемпинге объяснили локальным смерчем 13:12
Минибаев: Чувствовал, что у нас с Беляевой есть потенциал на ЧМ 13:11
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400 13:10
За пять лет "Барселона" потратила миллиард евро на трансферы 13:08
В Турцию прибыл самолет с новой партией элементов для С-400 13:06
Строительство причалов на базе Каспийской флотилии завершат в этом году 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
13.07.2019 15:16
Рубрика: Спорт

Колесниченко: Надо быть на несколько голов выше соперниц

Текст: Анна Козина
Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото чемпионата мира в технической программе на музыку из кинофильма "Лара Крофт". После церемонии награждения теперь уже 14-кратная чемпионка мира рассказала о том, ассоциирует ли себя с Анджелиной Джоли, которая сыграла главную роль в голливудском блокбастере, и как быть на несколько голов выше соперниц.

Света, почему выбрали именно такую тему для своего технического соло?

Светлана Колесниченко: Если честно, я отталкивалась от музыки, а не от фильма. Когда нашла песню, не знала, откуда она. Мне понравилось, предложила тренеру Татьяне Данченко. И мы поменяли мою предыдущую программу, которую я делала под вокал Анны Нетребко. Только когда приступили к работе, узнала, что музыка из фильма. Его я посмотрела, но только не тот, где главную роль играет Анджелина Джоли. А с ней могу вспомнить разве что боевик "Мистер и миссис Смит".

Наша олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова делала показательный номер под эту же песню. Там она была в образе Джоли. А вы что пытались выразить в своей композиции?

Минибаев: Чувствовал, что у нас с Беляевой есть потенциал на ЧМ

Светлана Колесниченко: Я борюсь сама собой, с техническими элементами, с нервами, с внутренними переживаниями во время выступления. Все-таки именно в этом соло много сложных элементов. И надо быть на несколько голов выше соперниц, чтобы наши преимущества были видны невооруженным взглядом.

Как вам необычная программа испанки Оны Карбонель под речь Нельсона Манделы?

Светлана Колесниченко: Программа не для всех, но мне понравилось. Смелый поступок.

А как вам поступок Светланы Ромашиной, которая вернулась после рождения ребенка?

Светлана Колесниченко: Я знала, что она вернется. Не была уверена на сто процентов, хотя надеялась и очень ждала. Она мой герой, не знаю, как она это делает.

Когда встали в дуэт, было ощущение, что и не расставались?

Светлана Колесниченко: Достаточно быстро притерлись. Завтра посмотрим, что из этого выйдет.

Спорт Виды спорта Водный спорт РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта
Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца"
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу в Сирии