Колесниченко: Надо быть на несколько голов выше соперниц

Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото чемпионата мира в технической программе на музыку из кинофильма "Лара Крофт". После церемонии награждения теперь уже 14-кратная чемпионка мира рассказала о том, ассоциирует ли себя с Анджелиной Джоли, которая сыграла главную роль в голливудском блокбастере, и как быть на несколько голов выше соперниц.

Света, почему выбрали именно такую тему для своего технического соло?

Светлана Колесниченко: Если честно, я отталкивалась от музыки, а не от фильма. Когда нашла песню, не знала, откуда она. Мне понравилось, предложила тренеру Татьяне Данченко. И мы поменяли мою предыдущую программу, которую я делала под вокал Анны Нетребко. Только когда приступили к работе, узнала, что музыка из фильма. Его я посмотрела, но только не тот, где главную роль играет Анджелина Джоли. А с ней могу вспомнить разве что боевик "Мистер и миссис Смит".

Наша олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова делала показательный номер под эту же песню. Там она была в образе Джоли. А вы что пытались выразить в своей композиции?

Светлана Колесниченко: Я борюсь сама собой, с техническими элементами, с нервами, с внутренними переживаниями во время выступления. Все-таки именно в этом соло много сложных элементов. И надо быть на несколько голов выше соперниц, чтобы наши преимущества были видны невооруженным взглядом.

Как вам необычная программа испанки Оны Карбонель под речь Нельсона Манделы?

Светлана Колесниченко: Программа не для всех, но мне понравилось. Смелый поступок.

А как вам поступок Светланы Ромашиной, которая вернулась после рождения ребенка?

Светлана Колесниченко: Я знала, что она вернется. Не была уверена на сто процентов, хотя надеялась и очень ждала. Она мой герой, не знаю, как она это делает.

Когда встали в дуэт, было ощущение, что и не расставались?

Светлана Колесниченко: Достаточно быстро притерлись. Завтра посмотрим, что из этого выйдет.