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13.07.2019 16:52
Рубрика: В мире

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России

Текст: Александр Саможнев
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

С инициативой по санкциям выступили демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. По словам Шермана, ограничительные меры снимут, если не будет зафиксировано новых попыток повлиять на политические процессы в США. Причем, речь идет о новом российском госдолге, выпущенном через три месяца после вступления закона в силу.

Фото: istock
МИД РФ: Американские санкции не остановят развития России

Законопроект, в который произвольно включена поправка по России, после прохождения всех юридических процедур, подлежит утверждению со стороны президента Дональда Трампа.

МИД России раскритиковал недружественные действия США. Дипломаты заявили, что не было "ни одного примера" вмешательства в выборы.

Отмечалось также, что Конгресс не дает возможность заработать пенсионерам. Именно американские пенсионные фонды проявляют интерес к приобретению российских долговых инструментов.

В мире США Санкции и антисанкции
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