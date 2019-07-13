Крыловский центр предложил аванпроект авианосца

Водоизмещение вдвое меньше, а размеры летной палубы, ангаров и запасы топлива для авиакрыла почти такие же, как и на тяжелом атомном авианосце.

В этом, если верить разработчикам, главное преимущество того аванпроекта, что разработан в Крыловском государственном научном центре и был представлен в виде макета на Военно-морском салоне в Петербурге.

- А еще в том, что построить его, зная современное состояние российских верфей, можно за 5-6 лет, - отметил важное обстоятельство Заслуженный конструктор России Валентин Белоненко, возглавляющий в Крыловском центре отдел перспективного проектирования боевых надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

Пока коллеги-журналисты и VIP-участники морского салона с пиететом разглядывали макет атомного авианосца с надписью "Ламантин" на лакированном борту, премьера которого была широко анонсирована еще до открытия МВМС-2019, мы с руководителем Российского судостроительного портала Сергеем Ивановым внимали аргументам Белоненко, почему их вариант плавучего аэродрома с газотурбинным двигателем и подводной частью в виде полукатамарана для ВМФ России гораздо нужнее и обойдется в четыре раза дешевле.

По словам нашего собеседника, атомная энергодвигательная установка в ее привычном понимании - с рактором, парогенераторами, турбиной и турбозубчатым агрегатом - имеет огромный вес и занимает большое пространство внутри надводного корабля. А если реакторов два - все удваивается и утяжеляется, съедая место под самолеты-вертолеты и запасы топлива для них.

- В нашем аванпроекте предлагается двухвальная ГЭУ с газотурбинными двигателями и частичным электродвижением, - раскрывает подробности Валентин Белоненко. - Атомная в 4-5 раз тяжелее. А ее обслуживание? Кругом - зона строгого режима. Газотурбинная обеспечивает ход до 28 узлов. При этом двигатели - их четыре, как на двух истребителях - привычные и давно испытанные…

- А топливо? Сколько его потребуется возить с собой?

- В сравнении с авианосцем "Адмирал Кузнецов" - в три раза меньше: его котлам нужно 12 тысяч тонн, для газотурбинной на такой же поход - всего 4 тысячи. Понимаете? 8 тысяч тонн у меня уже есть, я их могу под авиационное топливо отдать…

Авианосец "Ламантин", проект которого под шифром 11430Э был представлен Невским проектно-конструкторским бюро, может появиться в составе российского ВМФ, по оценкам самих разработчиков, не ранее 2030-2033 годов. "От момента стартового выстрела это 10-12 лет - в зависимости от того, какие будут приняты решения по его облику", - дал понять заместитель генерального директора Невского ПКБ Алексей Юхнин.

- А наш проект замышлялся и представлен в таком виде, чтобы показать: новый авианосец можно построить в России на действующих верфях и построить относительно быстро, - убеждал нас Валентин Белоненко. - В сравнении с большим атомным он в 4 раза дешевле. А еще - отличается самим подходом к строительству. Мы настойчиво предлагаем перенести значительную часть трудоемкости с главной верфи на предприятия, которые поставляют основные системы и оборудование. Чтобы сборка на стапеле велась из крупных, уже сформированных и протестированных блоков и частей корабля. Ведь корпус - это уже не главное, а главное то, чем и как он начиняется. Мы ведем речь о сборочно-монтажных единицах, то есть уже сам термин другой. Они должны быть протестированы, испытаны на уровне головного поставщика, чтобы снять значительную часть трудоемкости со стапеля и тем самым резко сократить сроки…

- Модульно-агрегатный метод уже известен корабелам. Его начали применять еще при постройке третьего поколения АПЛ - стратегических "Акул" и многоцелевых "Барсов", - не вступая в спор, показали мы с коллегой свою осведомленность. - Но он хорош, когда идет серия кораблей, а когда один-единственный…

- Про один и говорить нечего, тогда это кустарно-ручное производство, - соглашается Белоненко, но от своего не отступает. - Как еще взаимосвязаны сроки, цена постройки и получаемый результат? Чтобы на одну тонну водоизмещения было как можно больше авиационного вооружения, надо добиваться максимальной самолетовместимости. Именно для этого нами предложена инновационная архитектура корпуса - полукатамаран. В чем смысл? Существенно снижая общее водоизмещение, то есть объем подводной части, мы сохраняем и даже увеличиваем внешние размерения - ширину и длину корабля, включая летную палубу и объем ангаров для размещения авиакрыла. Получаем выигрыш 25-30 процентов. Отрицательное влияние на ходкость? Да, есть, но это десятое дело, оно нивелируется другими преимуществами. Полукатамараном можно было и не называть - у него обводы обычного однокорпусного корабля, только в кормовой части имеется раздвоение.

Авианосцы такого типа, оснащенные трамплинами и катапультами ("Не электромагнитными, как у американцев, - подчеркивает Белоненко, - а электромеханическими - это российское ноу-хау"), могли бы стать реальностью уже в середине 2020-х и служить не менее 70 лет.

Как заявил в кулуарах Военно-морского салона руководитель Крыловского центра Павел Филиппов, новая концепция неатомного авианосца для ВМФ России предусматривает базирование на нем более 40 летательных аппаратов - самолетов, вертолетов и, что вполне возможно, морских палубных беспилотников типа "Охотник".

- Но мы никому не навязываемся, за рукав не хватаем, - заключил наш диалог Валентин Белоненко. - Мы просто показываем: может быть такой вариант, а может быть другой. И когда решающий выбор будет сделан, не придется терять время на сопоставительные сравнения при разработке технического проекта.

Тем временем

Новый авианосец в составе Военно-морского флота России появится, но не в ближайшее время - такой вывод следует из ответов, которые дал в ходе МВМС-2019 главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Россия, по его словам, будет двигаться в этом направлении, исходя из имеющихся возможностей. "Строить мы их будем, но, наверное, сейчас время не пришло. Время пришло восстановить техническую готовность того, что у нас есть, и дать задел на будущее", - подчеркнул главком.

Глава ОСК Алексей Рахманов, отвечая на те же вопросы, заверил, что "специалисты и технические компетенции" для постройки авианосца больших размерений в России существуют. "Как только будет сигнал "на старт", тут же приступим к этой работе", - сказал Рахманов.

Ранее источник в ОПК сообщил ТАСС, что Минобороны начало работы по формированию тактико-технического задания на перспективный авианосец.