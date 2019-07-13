Меган Маркл обеспечила рост доходов королевской семье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл способствовала привлечению дополнительных средств в общий капитал королевской семьи, пишет газета The Daily Express.

В 2018 году туристам было продано памятных фарфоровых тарелок, кружек и плюшевых мишек на сумму в 21,7 миллиона фунтов стерлингов, тогда как в 2017 году этот показатель составил 18,2 миллиона фунтов. Росту оборота сувенирами особенно способствовала свадьба Меган Маркл и принца Гарри.

Кроме того, Меган, которая вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года, принесла свое собственное значительное богатство в брак. Ее состояние оценивается в 5 миллионов долларов, сообщает The Daily Mail.