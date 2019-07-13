Минибаев: Чувствовал, что у нас с Беляевой есть потенциал на ЧМ

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев стал в Кванджу четырехкратным призером чемпионатов мира.

Вместе с 16-летней Екатериной Беляевой Минибаев выиграл "серебро" в смешанных синхронных прыжках с вышки.

Главный тренер сборной России Светлана Моисеева сказала журналистам, что в команде рассчитывали на эту медаль. Однако сами спортсмены давления из-за повышенных ожиданий не чувствовали.

- Задачи попасть на пьедестал перед нами не ставили, - признался Минибаев. - Просто сказали выступить на своем уровне, а там уже как получится.

У Минибаева, которому 18 июля исполнится 28, большая разница в возрасте с партнершей. Но он увидел в этом тандеме потенциал.

- Катя - молодая, но очень перспективная спортсменка. Внутреннее чутье подсказало, что мы можем сработаться. Вот я и предложил ей выступать вместе, - рассказал Минибаев. - Катя согласилась. Ее личный тренер и главный тренер сборной поддержали мою идею. Попробовали встать в дуэт на Кубке России в январе. Выиграл турнир, обошли Никиту Шлейхера и Юлию Тимошинину. Ну и продолжили тренироваться.

Напомним, что в активе Минибаева также три медали ЧМ в синхронных прыжках с вышки. Два года назад в Будапеште Виктор завоевал "серебро" вместе Александром Бондарем.