Минобороны РФ рассекретило архивы к 75-летию освобождения Вильнюса

К 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало уникальные документы из архивов военного ведомства. Боевые донесения, редкие фотографии, приказы и другие бумаги фронтовой поры детально рассказывают, как советские бойцы освобождали город от гитлеровских оккупантов. Все документы можно увидеть на официальном сайте министерства.

Напомним, что 13 июля 1944 года войска 3-го Белорусского фронта полностью освободили Вильнюс. В тот же день ряду соединений и частей, отличившихся в боях за город, было присвоено наименование "Виленских".

Открывает новый раздел на сайте Минобороны боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта А.П. Покровского начальнику Генштаба А.М. Василевскому. Там содержатся сведения об уничтоженных немецких войсках и военнослужащих вермахта и войск СС, взятых в плен.

События июля 1944 года достаточно полно отражены в журнале боевых действий 3-го Белорусского фронта, войска которого освобождали населенные пункты Литовской ССР. Из боевого донесения штаба фронта известно, что в короткое время в сражении за город было уничтожено 121 орудие, 11 танков и самоходных орудий, 900 автомашин, 18 радиостанций и два железнодорожных эшелона немцев. Бои за Вильнюс шли нескольких дней. С 7 по 13 июля 1944-го было уничтожено около 7 000 вражеских солдат, захвачено более 5 200 пленных.

Но сопротивление противника было серьезным. Например, утром 9 июля 1944 года гитлеровское командование пыталось высадить в Вильнюсе парашютный десант. Для этого привлекли три десятка бомбардировщиков "Юнкерс-88". Однако шансов на успех это не принесло - за два дня до операции советские летчики уничтожили 14 немецких самолетов в воздухе и еще четыре поразили прямо на аэродроме города.

Среди представленных Минобороны РФ документов есть наградные листы на участников сражений за Вильнюс. А также - статьи из фронтовых газет, рассказывающие о том, что принес в город так называемый немецкий "новый порядок". Скажем, местечко Панары, расположенное всего в восьми километрах от Вильнюса, именовалось у фашистами как "База". На деле же эта была настоящая фабрика смерти площадью в 40 гектаров. За двухметровым забором из колючей проволоки было уничтожено свыше 200 тысяч человек. Эта самая "база" истребляла людей в течение трех лет.

В состав карательного отряда СД входили и местные жители. В опубликованном Минобороны РФ акте названы их фамилии. Вот один из примеров их лютой жестокости. Расстрелы производились днем, партиями по 10 человек в течение нескольких часов без перерыва. Убитых вместе с ранеными закапывали приговоренные к смерти. Ямы с жертвами потом заливали хлорной жидкостью или выжигали. Местные жители днем и ночью видели огромные костры. Минобороны РФ публикует выводы специальной комиссии, которая изучала показания свидетелей этих казней и осматривала места массовых захоронений на "Базе".

А вот другое документальное свидетельство о зверствах фашистов: "Немцы кормили своих невольников всякими отбросами. Человек, от которого требовали, чтобы он разделал в день 4 кубометра лесоматериалов, получал такой недельный паек: 1,4 килограмма эрзац-хлеба, 200 граммов гнилого мяса, 35 граммов сахара. И это на 7 дней!".

В архивах имеются свидетельства того, как жители Вильнюса с благодарностью встречали своих освободителей из Красной Армии. За освобождение оккупированной литовской столицы были награждены не только участники боев, но и воинские части. Приказом Верховного Главнокомандующего и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года наград были удостоены 36 подразделений и соединений. Среди их наград - ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова и Александра Невского.

Наградные листы подробно раскрывают о подвигах наших солдат и офицеров. К примеру, 9 и 10 июля 1944 года в боях за Вильнюс вместе с десантниками на танках прорывались санитары гвардии лейтенанта медицинской службы Г.П. Болонина. В уличных боях они оказывали помощь раненым танкистам. В те дни офицер и его команда спасли 23 бойца, эвакуировали из города 64 человека.

А вот гвардии старший техник-лейтенант Г.С. Череда вез своему батальону, который вел бои в Вильнюсе, боеприпасы. Не доехав до города, он попал под обстрел. Несмотря на ранение, офицер сумел доставить все необходимое своим сослуживцам.

Сразу после освобождения Вильнюса части Красной Армии приступили к форсированию реки Неман. В этой операции, в том числе, участвовал 30-й отдельный гвардейский саперный батальон 26-й гвардейской стрелковой дивизии. Командиру отделения этого батальона гвардии сержанту К.И. Бабахину за обеспечение переправы при форсировании рек Березина и Неман было присвоено звание Героя Советского Союза. А телефонист гвардии младший сержант Геннадий Голубев был награжден медалью "За боевые заслуги" за то, что при форсировании Немана в ночь с 13 на 14 июля на плоту переправил на левый берег аппаратуру и установил связь с командным пунктом полка. По сути, Голубев помог наступающим войскам расширить и укрепить плацдарм на Немане.