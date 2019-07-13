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Рубрика: Общество

Научный проект зачтут вместо баллов ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

Можно ли поступить в топовый вуз, если не хватает баллов ЕГЭ? В последние дни приемной кампании? Причем, учиться бесплатно?

Это вполне реально. Университет ИТМО (вуз-участник Проекта 5-100) проводит конкурс уникальных достижений абитуриентов ITMO.STARS. Для участия нужен школьный аттестат, минимально допустимые баллы ЕГЭ, мотивационное письмо и заполненная анкета кандидата. Ну и, конечно, крутой проект или идея, которые могут изменить мир!

Фото: МБОУ. Лицей №2 им. Б. А. Слободскова
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Научное открытие? Уникальное устройство? Собственный бизнес? Вариантов множество. Вот только несколько реальных примеров работ, с которыми ребята уже поступили.

Надежда Максименко изучала концентрации микропластика и биогенных растений в водоемах Санкт-Петербурга. Елизавета Пунченко провела несколько исследований пробиотических культур, результаты которых опубликованы в "ваковском" журнале. Екатерина Машина придумала и успешно развивает телемедицинскую мобильную платформу IBolit. А Александр Лидер победил в международных соревнованиях по робототехнике First Tech Challenge Asia Pacific.

Прием заявок от абитуриентов - новаторов и изобретателей - заканчивается 20 июля. С авторами лучших проектов конкурсная комиссия проведет интервью и до 1 августа выберет победителей.

Общество Образование ЕГЭ в России
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