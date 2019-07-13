Названа дата премьеры второго сезона "Охотника за разумом" Финчера

Второй сезон тепло встреченного зрителями и критиками сериала "Охотник за разумом" (Mindhunter) Дэвида Финчера выйдет 16 августа.

Об этом сообщает TheWrap. Уточняя: дату назвал сам Финчер на подкасте The Treatment радио KCRW.

Действие нового сезона шоу, рассказывающего о создании в семидесятых годах прошлого века спецотдела ФБР, занимающегося маньяками, серийными убийцами и криминальной психологией в целом, развернется через несколько лет после событий первого.

По центру истории будет массовое убийство в Атланте в конце семидесятых, когда на территории штата было убито около тридцати афроамериканцев, в том числе детей и подростков.

Причем, по словам Финчера, масштабы этой трагедии таковы, что ей можно было бы посвятить не один сезон, а как минимум три.

Кроме того, во втором сезоне пойдет речь о Дэвиде Берковице, Сыне Сэма, в 1976-1977 годах убившем шесть человек, а также о Чарльзе Мэнсоне.