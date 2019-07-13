Новости

Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца" 13:51
Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер 12.07.2019
Сергей Безруков сыграет в приквеле "12 стульев", но не Остапа Бендера 12.07.2019
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России 12.07.2019
Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию 12.07.2019

Названа дата премьеры второго сезона "Охотника за разумом" Финчера

Новости
    13.07.2019, 14:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон тепло встреченного зрителями и критиками сериала "Охотник за разумом" (Mindhunter) Дэвида Финчера выйдет 16 августа.

Об этом сообщает TheWrap. Уточняя: дату назвал сам Финчер на подкасте The Treatment радио KCRW.

Действие нового сезона шоу, рассказывающего о создании в семидесятых годах прошлого века спецотдела ФБР, занимающегося маньяками, серийными убийцами и криминальной психологией в целом, развернется через несколько лет после событий первого.

По центру истории будет массовое убийство в Атланте в конце семидесятых, когда на территории штата было убито около тридцати афроамериканцев, в том числе детей и подростков.

Фото: kinopoisk.ru
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix

Причем, по словам Финчера, масштабы этой трагедии таковы, что ей можно было бы посвятить не один сезон, а как минимум три.

Кроме того, во втором сезоне пойдет речь о Дэвиде Берковице, Сыне Сэма, в 1976-1977 годах убившем шесть человек, а также о Чарльзе Мэнсоне.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечили продюсера 12.07.2019
Юрия Шатунова прооперируют еще раз 12.07.2019
"Флинстоуны" возродятся в формате мультсериала для взрослых 12.07.2019
У "Шерлока Холмса 3" появился режиссер, и это не Гай Ричи 12.07.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix 11.07.2019
Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой 10.07.2019
Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 10.07.2019
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/aaronpaul
Звезды "Во все тяжкие" анонсировали новый проект и расстроили фанатов 10.07.2019
Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга 10.07.2019
Умер актер Рип Торн 10.07.2019
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 09.07.2019
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 09.07.2019
Вышел трейлер ремейка культового хоррора "Лестница Иакова" 05.07.2019