Не менее восьми человек погибли при нападении на отель в Афганистане

По меньшей мере восемь человек стали жертвами нападения боевиков на отель в Афганистане.

Власти также сообщили о 10 пострадавших, в числе которых двое детей. Инцидент произошел в субботу, 13 июля, в провинции Багдиз на востоке страны, передает ТАСС.

Несколько боевиков вошли в гостиницу около 12-40 по местному времени (11-10 мск) и начали стрельбу. Силы безопасности ликвидировали троих нападавших, двое помещены под арест. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан" (запрещено на территории РФ).