Пять человек пострадали во время седьмого забега быков в Памплоне

Пять человек были госпитализированы в субботу с травмами, полученными в ходе седьмого забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона, сообщает Reuters со ссылкой на Красный Крест.

При этом ни один из пострадавших не попал на рога быков. Двое граждан получили травмы рук после падения, двое других - ушиб головы и один - ушиб грудной клетки.

Каждое утро с 7 по 14 июля тысячи людей, многие в традиционных белых рубашках с красными шарфами, выстраиваются на узких улочках средневекового города, чтобы принять участие в многовековой традиции бега с быками.

Из загона на дистанцию в 875 метров выпускают специально выведенных агрессивных животных, которые несутся по извилистым улочкам на арену для боя. Рядом с ними бегут участники фестиваля, которые хотят пощекотать себе нервы. Это состязание не всегда благополучно заканчивается для людей.