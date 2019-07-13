"Пилот" суперсервиса по исполнительному производству запустят в октябре

Суперсервис по предоставлению госуслуг, связанных с исполнительным производством, в октябре 2019 года планируется запустить в пилотном режиме в Карелии.

Пока же концепцию сервиса одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством вице-премьера России Максима Акимова.

Суперсервис позволит пользователям портала госуслуг - гражданам и предпринимателям - получать в электронном виде расширенные сведения о ходе исполнительного производства. Информация будет выдаваться в течение 30 секунд автоматически, без необходимости личного взаимодействия с уполномоченными службами. При этом повысится ее точность и оперативность.

Концепцию разработала Федеральная служба судебных приставов (ФССП) при поддержке Минкомсвязи России в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика".

Пользователи портала госуслуг смогут отслеживать процесс снятия ограничения на выезд из России, подавать заявления, ходатайства, получать уведомления из ФССП и взаимодействовать с ведомством по различным вопросам удаленно, в онлайн-режиме. На портале также будет доступно погашение задолженности до возбуждения исполнительного производства. Срок получения средств взыскателем сократится до двух дней. При желании гражданин сможет получать уведомления от ФССП через банки, готовые предоставить необходимые технические возможности.

Предполагается, что запуск суперсервиса не менее чем в два раза снизит нагрузку на ФССП, банки и другие органы, которые граждане сейчас посещают лично.

Суперсервисы - комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, которые граждане смогут получать в автоматическом режиме. Ведется работа по подготовке запуска 25 приоритетных "суперсервисов". В их числе - "Рождение ребенка", "Онлайн помощь при инвалидности", "Правосудие онлайн". Список был утвержден на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию под председательством Максима Акимова.