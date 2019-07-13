Появилось видео обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета

Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" в Киеве попал в поле зрения камеры внешнего наблюдения. На записи видно, как снаряд попадает в стену здания, сообщает портал Strana.

По данным полиции, примерно в 3.40 утра неизвестные лица обстреляли офис телеканала. Стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. По счастливой случайности никто не пострадал. Прибывшие место происшествия стражи порядка зафиксировали повреждение фасада. Был также найден тубус от гранатомета, что подтверждало орудие нападения.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье теракт. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Журналисты связывают нападение с показом резонансного фильма режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Гендиректор телеканала Борис Бенкендорф выступил со специальным заявлением к руководству страны и силовикам. Он обещал, что все подробности расследования будут широко освещаться.